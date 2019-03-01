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حوادث

ضبط أحد العناصر الإجرامية تخصص فى سرقة المساكن بالنزهة

الجمعة 01/مارس/2019 - 12:18 م
صدى البلد
محمد صبرى
ألقى رجال أمن القاهرة القبض على لص اقتحم منزل سيدة بالنزهة وسرق متعلقاتها.

وكان قسم شرطة النزهة قد تلقى بلاغا من "ربة منزل" قررت أنها عقب عودتها من السفر اكتشفت كسر كالون الشقة سكنها وسرقة (مشغولات ذهبية - طبنجة مرخصة خاصة بزوجها) ولم تتهم أو تشتبه فى أحد.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وتبين أنها حيازة "عاطل" ومقيم قسم شرطة الهرم ..والسابق اتهامه فى عدد (11) قضية آخرهم قضية "سرقة مساكن" وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

تم ضبطه حال استقلاله السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.. وبحوزته الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة عبارة عن (6 مفتاح إنجليزى- مفتاح سوستة - أجنة حديدية).

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأضاف بتكوينه تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب "كسر كالون الباب" بالاشتراك مع "عاطل" ومقيم دائرة قسم شرطة الهرم، وله محل إقامة أخر ـ دائرة قسم شرطة السيدة زينب "جارى ضبطه".

وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه ، كما تم ضبط (3 شاشة - جهاز كمبيوتر "لاب توب" - 2 دفاية - 2 جهاز رسيفر - جهاز تابلت - مكواة - 2 سماعة صغيرة -سماعة كبيرة - 2 كاميرا - 15 ساعة يد - 5 هواتف محمولة- كاميرا مراقبة- 5 نظارات - مجموعة من الإكسسوارات الحريمى) وأقر أن جميعها من متحصلات وقائع سرقة.

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