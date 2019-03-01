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حوادث

سقوط لص سرق متعلقات سيدة أجنبية بالبساتين

الجمعة 01/مارس/2019 - 12:06 م
صدى البلد
محمد صبرى
تمكن رجال أمن القاهرة من ضبط مرتكب واقعة مساومة إحدى رعايا الدولة الأجنبية على إعادة جواز السفر الخاص بها نظير مبلغ مالى عقب عثوره عليه بدائرة قسم شرطة البساتين.

وكان قسم شرطة البساتين قد تلقى بلاغا من سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية"، ومقيمة بدائرة القسم قررت بأنها حال تواجدها بأحد المطاعم الكائنة بدائرة القسم - إكتشفت فقد جواز سفرها وقبل إنصرافها تركت رقم هاتفها للعاملين بالمطعم للتواصل معها فى حالة عثورهم عليه .

وفى وقت لاحق تلقت إتصال من رقم هاتف " محدد " طلب خلاله المتصل مبلغ مالى قدره 5000 جنيه نظير إعادة جواز السفر الخاص بها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعه عاطل ، تم ضبطه ، وبحوزته جواز السفر ، وكذا شريحة الهاتف المحمول المستخدمة فى الواقعة ، وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأقر بأنه حال سيره أمام المطعم محل الواقعة عُثر على جواز السفر الخاص بالمبلغة فاستعلم من العاملين بالمطعم عن مالكته وتمكن من الحصول على رقم هاتفها.

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