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شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية

الجمعة 01/مارس/2019 - 12:08 م
صدى البلد
البهى عمرو
حرصًا من "صدى البلد"، على تقديم خدمة إخبارية مُتميزة لمتابعي موقعها الإلكترونى، ننقل لكم بثًا مباشرًا لشعائر صلاة الجمعة، من مسجد الحامدية الشاذلية.

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة يوم الجمعة المقررة اليوم، بعنوان "البناء الاقتصادي السديد... وأثره في استقرار المجتمع".

وطالبت الوزارة جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.



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