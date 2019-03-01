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بين الناس

معندناش خدمات أساسية.. أهالى شارع محمد مختار بالوايلى يستغيثون بالمسئولين

الجمعة 01/مارس/2019 - 06:31 م
صدى البلد
احمد قطب
أرسل القارئ فتحي عثمان ويسكن فى شارع محمد مختار بمنطقة الوايلى بحدائق القبة إلى خدمة بين الناس الذي يقدمها موقع صدى البلد الإخبارى، شكواه عن عدم وجود أعمدة إنارة بالشارع، مشيرا إلى وجود فوانيس بالمنطقة بدون مصابيح إضاءة.

وتابع "عثمان"، أن هذه المنطقة تفتقد العديد من الخدمات ولا ينظر إليها من قبل المسئولين، منوها بسوء حالة الأسفلت الذى تهالك منذ فترة ولم يتم تجديده حتى هذا التوقيت على حد قوله، مطالبا رئيس الحى بسرعة تركيب أعمدة إنارة وتركيب لمبات الفوانيس الموجودة لإنارة المنطقة بالإضافة إلى إعادة رصف الشارع.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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