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سانا: الجيش السوري يدمر أوكارًا وتحصينات للإرهابيين بريف حماة

الجمعة 01/مارس/2019 - 12:14 م
صدى البلد
أ ش أ
دمرت وحدات الجيش السوري العاملة بريف حماة الشمالي، اليوم /الجمعة/، أوكارًا وتحصينات للإرهابيين في إطار ردها على مواصلة المجموعات الإرهابية خروقاتها اتفاق منطقة خفض التصعيد.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن وحدات من الجيش ردت على اعتداءات مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم "جبهة النصرة" بالقذائف الصاروخية على المناطق الآمنة، ودمرت أوكارها في منطقة (البساتين) الواقعة بين (صوران) و(مورك) شمال مدينة حماة، مشيرة إلى أن ضربات الجيش أسفرت عن القضاء على عدد من الإرهابيين وإصابة آخرين وتدمير مدافع هاون ومنصات إطلاق قذائف صاروخية.

وفي الأطراف الشرقية لسهل الغاب، أوضحت "سانا" أن وحدات الجيش استهدفت بالأسلحة "أوكارًا وتحصينات لإرهابيي الحزب التركستاني في بلدة (الزيارة) وقرية (المشيك) موقعة قتلى ومصابين في صفوفهم ودمرت أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم".

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