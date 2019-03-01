ملصقات على حافلات لندن تبرئ مايكل جاكسون من التهم الجنسية

رغم وفاته عام 2009 إلا أن هذا لم يوقف الاتهامات التي تلاحق اسم وسيرة مغني البوب الأمريكي "مايكل جاكسون"، بشأن الاعتداء جنسيًا على الأطفال.





وفي ظل هذه الاتهامات ظهر جانبًا مدافعًا عن "جاكسون" ومن ضمن صفوفهم ابن أخيه "تاج جاكسون" الذي قام بطباعة ملصقات تحمل عبارات تفيد ببراءات عمه، إلى جانب صورته في العاصمة البريطانية لندن، بحسب ما نشرت "سكاي نيوز".





طبع "تاج" الملصقات التي تحمل عبارات "الحقائق لا تموت..الناس يموتون"، على حافلات النقل في لندن وموقف الخاص بها، هذا إلى جانب الصفحة التي أسسها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وأطلق عليها اسم "غو فوند مي".



