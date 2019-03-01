8 فوائد مذهلة عند تناول الأطعمة خضراء اللون

قال الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، إن الكثير من الأشخاص يتناولون الأطعمة ذات اللون الأخضر مثل "الخيار والخس والكرنب والقرنبيط" وغيرهم، ولكنهم لا يعرفون الكثير فائدة هذا النوع من الطعام، حيث يحتوى على العديد من الفوائد الصحية والعناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم.



وكشف "النادى" عن أبرز الفوائد الصحية التى تكمن فى الأطعمة ذات اللون الأخضر، والتي تتمثل فى:



- غنية بمضادات الأكسدة التى تحمى الجسم من الإصابة بالأمراض.

- تساعد فى الحفاظ على الرؤية السليمة.

- إبطاء وتيرة عملية شيخوخة العين.

- تقوية العظام.

-تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

- تقلل من خطر الإصابة بمرض السرطان.

-اللون الأخضر فى الخضار مرتبط بتقوية جهاز المناعة بسبب توافر البيتا كاروتين.

-مصدر جيد لفيتامين ك الضرورى لوقف عملية تجلط الدم.