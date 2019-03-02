فيديوجراف| غسيل اليدين هوس لدى ترامب.. وتقليعة عند مذيع فوكس نيوز

أثارت تصريحات مذيع في قناة" فوكس نيوز" الأمريكية، بيت هيجزيث، في الأيام القليلة الماضية، جدلًا واسعًا، إذ قال أثناء البث المباشر لإحدى برامج القناة إنه "لم يغسل يديه منذ أكثر من 10 سنوات"، نافيًا كونها مزحة.



وقدم "هيجزيث"، عدة تبريرات وصفها البعض بـ"الغريبة" وغير "المنطقية".



في حين ظهر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على القناة نفسها من قبل متحدثًا عن هوس" النظافة".



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