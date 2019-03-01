لافروف: روسيا ستتصدى بحزم لمحاولات التدخل في شؤون فنزويلا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم /الجمعة/، أن بلاده ستتصدى بحزم لمحاولات التدخل في شؤون فنزويلا.



وقال لافروف - في مستهل مباحثات عقدها مع ديلسي رودريجيز نائبة الرئيس الفنزويلي في موسكو، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوجه كلمات الدعم والتضامن للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وإن روسيا تؤيد خطوات حكومة مادورو الهادفة إلى حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية لبلادها، معبرا عن استعداد موسكو للمساهمة في إيجاد حلول لهذه المشاكل.



من جانبها، أعربت رودريجيز عن امتنان مادورو والشعب الفنزويلي لروسيا على الدعم الذي تقدمه لكاراكاس، مضيفة أنه "شرف كبير ومن دواعي فرحنا أن نكون هنا في روسيا، حيث نناضل سويا من أجل مستقبل البشرية جمعاء".