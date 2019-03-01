انطلاق حملة 100 مليون صحة بالوادي الجديد.. فيديو وصور

بدأت صباح اليوم، الجمعة، فعاليات المرحلة الثالثة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، 100 مليون صحة، للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية، في محافظة الوادي الجديد ، والتي بدأت من اليوم وتستمر حتى نهاية شهر أبريل المقبل.



وتستهدف الحملة المسح الطبي لحوالي 200 ألف مواطن بالمحافظة وتهدف إلى الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس سي ومرض السكر والضغط والسمنة.



وأعلنت مديرية الشئون الصحية بالمحافظة استعدادها التام لحملة 100 مليون صحة، وذلك بجميع مراكز المحافظة الادارية والتي استعدت لها مديرية الصحة بتجهيز جميع الوحدات الصحية التابعة لها.



وتستمر الحملة من أول مارس وحتى 30 إبريل المقبل، وذلك في 7 محافظات ووجهت وزيرة الصحة والسكان، وكلاء الوزارة السبع للمرحلة الثالثة بضرورة الوصول إلى الأعداد المستهدفة وذلك بالتعاون مع جميع الجهات المعنية والمحافظين، والمجتمع المدني، لدعوة المواطنين وتعريفهم بأهمية المبادرة.

