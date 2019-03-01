ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ الدقهلية عن الإقبال على 100 مليون صحة:شيء مفرح يظهر وعي الناس

الجمعة 01/مارس/2019 - 01:49 م
صدى البلد
همت الحسينى
شهدت قرية بلجاى التابعة لمركز المنصورة إقبالا كبيرا من المواطنين على الوحدة الصحية بالقرية فى اليوم الأول لمبادرة الرئيس السيسى 100 مليون صحه للكشف على فيروس سى والأمراض غير السارية.

فيما زار الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية والدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة الوحدة الصحية بالقرية وأكد المحافظ أن هذا الازدحام يؤكد تجاوب المواطنين مع هذه المبادرة غير المسبوقة التى تعد إنجازا حقيقيا يشهده كل مواطن مصرى. 

وتابع قائلا: الإقبال على المبادرة يظهر وعي المواطنين بضرورة الحفاظ على الصحة هو ما تعمل الدولة على تحقيقه باعتباره هدفا قوميا لأن المواطن يمثل الثروة الحقيقية التى تملكها مصر.

واضاف الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهليه خلال زيارته للوحده الصحيه لقريه بلجاى ان هذا الاقبال شيئ مفرح ويؤكد اننا نسير فى الطريق الصحيح 

وطلب شاروبيم من الدكتور سعد مكى تنظيم العمل بالوحده وزياده اطقم العاملين بالمبادرة لمواكبه الاقبال الكبير من المواطنين ولاجراء الفحوصات بسرعه حتى لايتم ارهاق المواطنين.
محافظ الدقهلية عن الإقبال على 100 مليون صحة:شيء مفرح يظهر وعي الناس
محافظ الدقهلية عن الإقبال على 100 مليون صحة:شيء مفرح يظهر وعي الناس
محافظ الدقهلية عن الإقبال على 100 مليون صحة:شيء مفرح يظهر وعي الناس
محافظ الدقهلية عن الإقبال على 100 مليون صحة:شيء مفرح يظهر وعي الناس
محافظ الدقهلية عن الإقبال على 100 مليون صحة:شيء مفرح يظهر وعي الناس

موضوعات متعلقة

إغلاق 124 منشأة غذائية مخالفة في الدقهلية

إغلاق 110 منشآت غذائية مخالفة في الدقهلية

محافظ الدقهلية يقرر وقف مدير مركز شباب ميت خميس عن العمل..صور

محافظ الدقهلية يشدد على سد العجز في الأطباء بالمستشفيات

محافظ الدقهلية: المستشفيات والوحدات الصحية تعمل بـ 20% من طاقتها

محافظ الدقهلية يزور كفور البهايتة بميت غمر ويتفقد القافلة الطبية

ترشيحاتنا

فوز برشلونة على ريال مدريد في كلاسيكو الليجا يمنحه رقما تاريخيا

مفاجأة فى درجات الحرارة خلال الـ 48 ساعة المقبلة..فيديو

البشير يفوض سلطاته في الحزب الحاكم لنائبه

انقطاع المياه 24 ساعة عن عدد من المناطق بالجيزة.. تعرف عليها

اكتشاف وحش بحري مرعب في أستراليا.. فيديو

دراسة كندية: التبغ يعالج السكر والتهاب المفاصل .. فيديو

محافظ الدقهلية عن الإقبال على 100 مليون صحة:شيء مفرح يظهر وعي الناس

لجنة الفتوى تحدد المدة الزمنية للمسافر حتى يأخذ حكم المقيم

بالأرقام.. 4 انتصارات في مشوار الأندية المصرية على ملاعب الجزائر

الأرصاد توجه تحذيرات للمواطنين من طقس الأحد المقبل .. فيديو

المئات بمركز شباب الجزيرة يؤدون صلاة الغائب على شهداء رمسيس ..صور

«مات أثناء افتتاح المحطة».. قصة أول قتيل بحادث سكك حديدية في العالم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المئات بمركز شباب الجزيرة يؤدون صلاة الغائب على شهداء رمسيس ..صور

أبرزهن شيرين وليدى جاجا.. تعرف على أسعار إطلالات النجمات خلال الأسبوع

توافد المواطنين للمشاركة بمبادرة 100 مليون صحة بمستشفيات الغربية.. صور

رئيس دولة ألبانيا يزور المتحف المصري الكبير.. صور

أبيدوس.. كعبة الحج لدى قدماء المصريين تنعش السياحة في سوهاج

فيديو

صحة الجيزة: نستهدف 5 ملايين و397 ألف للمرحلة الثالثة من 100 مليون صحة
النقل: تخصيص 56 مليار جنيه لتطوير مزلقانات السكك الحديد .. فيديو
التموين: لا نهدف لتحقيق الربح بل توفير السلع للمواطنين.. فيديو
النقل تكشف الهدف من كهربة إشارات الأبراج في السكك الحديدية .. فيديو
النقل: 93 مليون يورو تكلفة تطوير خط السكة الحديد القاهرة الإسكندرية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

بعد حادث محطة مصر.. هل توافق على مقترح تعديل عقوبة الإهمال من السجن إلى الإعدام ؟

بعد حادث محطة مصر.. هل توافق على مقترح تعديل عقوبة الإهمال من السجن إلى الإعدام ؟