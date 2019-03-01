محافظ الدقهلية عن الإقبال على 100 مليون صحة:شيء مفرح يظهر وعي الناس

شهدت قرية بلجاى التابعة لمركز المنصورة إقبالا كبيرا من المواطنين على الوحدة الصحية بالقرية فى اليوم الأول لمبادرة الرئيس السيسى 100 مليون صحه للكشف على فيروس سى والأمراض غير السارية .





فيما زار الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية والدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة الوحدة الصحية بالقرية وأكد المحافظ أن هذا الازدحام يؤكد تجاوب المواطنين مع هذه المبادرة غير المسبوقة التى تعد إنجازا حقيقيا يشهده كل مواطن مصرى.





وتابع قائلا: الإقبال على المبادرة يظهر وعي المواطنين بضرورة الحفاظ على الصحة هو ما تعمل الدولة على تحقيقه باعتباره هدفا قوميا لأن المواطن يمثل الثروة الحقيقية التى تملكها مصر.





واضاف الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهليه خلال زيارته للوحده الصحيه لقريه بلجاى ان هذا الاقبال شيئ مفرح ويؤكد اننا نسير فى الطريق الصحيح



