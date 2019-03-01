ميريل ستريب تستقبل حفيدها الأول

قالت مجلة "us weekly" إن النجمة العالمية ميريل ستريب استقبلت، منذ ساعات، حفيدها الأول لابنتها مامي جومير من خطيبها المنتج Mehar Sethi.



وأكدت المجلة الأمريكية أن العائلة لم تكشف عن اسم المولود الجديد وسط تكتم كبير على أخبار الولادة وحالة ابنة ميريل ستريب الصحية.



وعلى صعيد آخر، تنتظر ميريل ستريب عرض الموسم الثاني من مسلسل big little lies، الذي انضمت إليه بتجسيد دور حماة النجمة العالمية نيكول كيدمان.