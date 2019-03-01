ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

الرئيس الفرنسي ليس آخرهم.. طالب مغربي يتزوج معلمته

الجمعة 01/مارس/2019 - 02:07 م
صدى البلد
مريم صليب
الحب لا يعرف حدود ولا مسافات ولا حتى أعمار، يبدو أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ليس الوحيد الذي قرر أن يدفعه إعجابه و حبه الشديد لمعلمته إلى طلب الزواج منها فقد سار أحد الشباب في المغرب على خطاه .

وآثار خبر زواج أحد الطلاب في المغرب ضجة في الصحف المغربية ، بعد أن تزوجت أستاذة الرياضيات التي تدرس في الثانوية التأهيلية الاجتهاد في مدينة اليوسفية من تلميذها البالغ من العمر 19 عاما ويدرس في المستوى الثاني بكالوريا وتكبره بـ10 أعوام .

ولم يلتفت الطالب لموجة الإنتقادات الللاذعة التي قام بها بعض الأشخاص، بين مؤيد ومعارض للموضوع.

وعبر الطالب، عن حبه لأستاذته وحبيبته أمام الناس عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

ترشيحاتنا

النقل: تخصيص 56 مليار جنيه لتطوير مزلقانات السكك الحديد .. فيديو

أمين الفتوى: الأموات يسمعون زائري القبور ويردون عليهم السلام.. فيديو

تعرف على أسعار الذهب اليوم الجمعة 1-3-2019.. فيديو

انقطاع المياه 24 ساعة عن عدد من المناطق بالجيزة.. تعرف عليها

بشرى سارة..واتساب يتيح لك ميزة مبهرة

محافظ الدقهلية عن الإقبال على 100 مليون صحة:شيء مفرح يظهر وعي الناس

التموين: لا نهدف لتحقيق الربح بل توفير السلع للمواطنين.. فيديو

نصائح للسيدات قبل استخدام ورق الألومنيوم بالمطبخ

طفلة تحول الآهات إلى غناء داخل غرفة العمليات.. فيديو

فوز برشلونة على ريال مدريد في كلاسيكو الليجا يمنحه رقما تاريخيا

متحدث النيابة الإدارية يكشف عقوبات الموظف مدمن المخدرات ويتسبب فى وفاة بشر

شاهد.. أصغر رضيع في العالم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المئات بمركز شباب الجزيرة يؤدون صلاة الغائب على شهداء رمسيس ..صور

أبرزهن شيرين وليدى جاجا.. تعرف على أسعار إطلالات النجمات خلال الأسبوع

توافد المواطنين للمشاركة بمبادرة 100 مليون صحة بمستشفيات الغربية.. صور

رئيس دولة ألبانيا يزور المتحف المصري الكبير.. صور

أبيدوس.. كعبة الحج لدى قدماء المصريين تنعش السياحة في سوهاج

فيديو

صحة الجيزة: نستهدف 5 ملايين و397 ألف للمرحلة الثالثة من 100 مليون صحة
النقل: تخصيص 56 مليار جنيه لتطوير مزلقانات السكك الحديد .. فيديو
التموين: لا نهدف لتحقيق الربح بل توفير السلع للمواطنين.. فيديو
النقل تكشف الهدف من كهربة إشارات الأبراج في السكك الحديدية .. فيديو
النقل: 93 مليون يورو تكلفة تطوير خط السكة الحديد القاهرة الإسكندرية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

بعد حادث محطة مصر.. هل توافق على مقترح تعديل عقوبة الإهمال من السجن إلى الإعدام ؟

بعد حادث محطة مصر.. هل توافق على مقترح تعديل عقوبة الإهمال من السجن إلى الإعدام ؟