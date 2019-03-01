الرئيس الفرنسي ليس آخرهم.. طالب مغربي يتزوج معلمته

الحب لا يعرف حدود ولا مسافات ولا حتى أعمار، يبدو أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ليس الوحيد الذي قرر أن يدفعه إعجابه و حبه الشديد لمعلمته إلى طلب الزواج منها فقد سار أحد الشباب في المغرب على خطاه .
وآثار خبر زواج أحد الطلاب في المغرب ضجة في الصحف المغربية ، بعد أن تزوجت أستاذة الرياضيات التي تدرس في الثانوية التأهيلية الاجتهاد في مدينة اليوسفية من تلميذها البالغ من العمر 19 عاما ويدرس في المستوى الثاني بكالوريا وتكبره بـ10 أعوام .
ولم يلتفت الطالب لموجة الإنتقادات الللاذعة التي قام بها بعض الأشخاص، بين مؤيد ومعارض للموضوع.
وعبر الطالب، عن حبه لأستاذته وحبيبته أمام الناس عبر وسائل التواصل الإجتماعي.
وآثار خبر زواج أحد الطلاب في المغرب ضجة في الصحف المغربية ، بعد أن تزوجت أستاذة الرياضيات التي تدرس في الثانوية التأهيلية الاجتهاد في مدينة اليوسفية من تلميذها البالغ من العمر 19 عاما ويدرس في المستوى الثاني بكالوريا وتكبره بـ10 أعوام .
ولم يلتفت الطالب لموجة الإنتقادات الللاذعة التي قام بها بعض الأشخاص، بين مؤيد ومعارض للموضوع.
وعبر الطالب، عن حبه لأستاذته وحبيبته أمام الناس عبر وسائل التواصل الإجتماعي.