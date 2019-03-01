الرئيس الفرنسي ليس آخرهم.. طالب مغربي يتزوج معلمته

الحب لا يعرف حدود ولا مسافات ولا حتى أعمار، يبدو أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ليس الوحيد الذي قرر أن يدفعه إعجابه و حبه الشديد لمعلمته إلى طلب الزواج منها فقد سار أحد الشباب في المغرب على خطاه .



وآثار خبر زواج أحد الطلاب في المغرب ضجة في الصحف المغربية ، بعد أن تزوجت أستاذة الرياضيات التي تدرس في الثانوية التأهيلية الاجتهاد في مدينة اليوسفية من تلميذها البالغ من العمر 19 عاما ويدرس في المستوى الثاني بكالوريا وتكبره بـ10 أعوام .



ولم يلتفت الطالب لموجة الإنتقادات الللاذعة التي قام بها بعض الأشخاص، بين مؤيد ومعارض للموضوع.



وعبر الطالب، عن حبه لأستاذته وحبيبته أمام الناس عبر وسائل التواصل الإجتماعي.