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منوعات

طفلة تحول الآهات إلى غناء داخل غرفة العمليات.. فيديو

الجمعة 01/مارس/2019 - 01:48 م
صدى البلد
نهى حمدي
وجدت طفلة صغيرة في الغناء مخدرا أقوى داخل غرفة العمليات، حيث استبدلت صاحبة الـ 8 أعوام الآهات بالأغاني.

ووفقًا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قررت الطفلة إيفي الضريرة أن تحارب أوجاعها والآلام خلال خوضها عملية جراحية بالغناء، وعاونها أحد الأطباء بالعزف على الجيتار.

فيما قام آخرون بتسجيل تلك اللحظة المؤثرة ونشروها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حاز الفيديو على إعجاب الكثيرين، مشيدين بصوت الطفلة وما قام به الأطباء، حتى أن الفيديو وصل عدد مشاهداته إلى 3 ملايين وتم تداوله أكثر من 18000 مرة.


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