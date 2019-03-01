منذ 40 عاما.. سد الملك طلال في الأردن يمتلئ للمرة الأولى

قالت وزارة المياه والري بالأردن، إن سد الملك طلال قد امتلأ بكامل طاقته التخزينية بسبب سقوط الأمطار الغزيرة، لافتة إلى أنه سيتم البدء بإسالة المياه منه تدريجيا وبطاقة 150 مترا مكعبا بالثانية باتجاه وادي تلال الذهب الى الاغوار ابتداء من الساعة الثامنة صباح اليوم الجمعة وحتى الساعة 11 صباحا.



ووفقًا لموقع "سي إن إن بالعربية"، فسيتم فتح البوابات وتفريغ واحد مليون و620 ألف متر مكعب خلال ثلاث ساعات، حيث إن حجم إسالة المياه من السد بلغت 150م في الثانية وهذه أول مرة يمتلئ فيها السد منذ أكثر من 4 عقود.



