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فن

وفاء سالم تتألق بـ الكاجول في أحدث إطلالة

الجمعة 01/مارس/2019 - 01:58 م
وفاء سالم
وفاء سالم
محمد بدران
نشرت الفنانة وفاء سالم صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث ظهرت بإطلالة كاجول مميزة، نالت إعجاب العديد من متابعيها.

جدير بالذكر أن وفاء سالم تشارك في المسلسل الجديد "ابن أصول" مع الفنان حمادة هلال، والمقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل، وتجسد وفاء في العمل شخصية حماة حمادة هلال، وتتعرض للعديد من المشاكل والصراعات.

يشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين، منهم سوزان نجم الدين وآيتن عامر وعماد رشاد وإيناس كامل، ومحمد نجاتى وهو من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج محمد بكير.
وفاء سالم تتألق بـ الكاجول في أحدث إطلالة

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