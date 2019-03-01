وفاء سالم تتألق بـ الكاجول في أحدث إطلالة

نشرت الفنانة وفاء سالم صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث ظهرت بإطلالة كاجول مميزة، نالت إعجاب العديد من متابعيها.





جدير بالذكر أن وفاء سالم تشارك في المسلسل الجديد "ابن أصول" مع الفنان حمادة هلال، والمقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل، وتجسد وفاء في العمل شخصية حماة حمادة هلال، وتتعرض للعديد من المشاكل والصراعات.



