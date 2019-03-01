محافظ المنيا يجري فحوصات فيروس سي خلال إطلاق مبادرة 100 مليون صحة.. صور

أطلق اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اليوم مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية، من مركز صحة الأسرة بالحي الخامس بمدينة المنيا الجديدة.



وحرص المحافظ على إجراء المسح الطبي "لفيروس سى"، ضمن المبادرة، حيث تم سحب عينة دم وكذلك قياس ضغط الدم والطول والوزن لإجراء الاختبار، ودعا جميع المواطنين للمشاركة في المبادرة للاطمئنان على صحتهم مع توجيه الدعوة لجميع أقاربهم ومعارفهم للمشاركة.



وقال المحافظ، إن مبادرة الرئاسة الخاصة بفيروس سي والأمراض غير السارية، تحت شعار "100 مليون صحة"، تعد من أكبر المبادرات العالمية التي تستهدف ملايين المواطنين ونفخر بها على مستوى العالم، وهو إنجاز يحسب لمصر أمام العالم للتغلب على مرض "فيروس سي" حيث تمكنت الدولة المصرية بإرادتها في توفير العلاج للمرضى.



وأشاد المحافظ بالمبادرة والجهود المبذولة خلالها والتي ظهرت واضحة في جميع محافظات المرحلتين الأولى والثانية، مؤكدا أن مثل تلك المبادرة وغيرها من المبادرات دليل على اهتمام القيادة السياسية بصحة المواطن واعتبارها أهم الأولويات ،ووجه رؤساء المدن والمراكز والجهات المعنية بتوعية المواطنين بأهمية المبادرة.



وتفقد المحافظ، الوحدة الصحية وكافة غرف الكشف وغرف استقبال المرضى وتابع إجراءات الكشف.



وقال الدكتور أسامة بلبل وكيل مديرية الصحة إن المبادرة تستهدف 3 مليون و348 ألف و560 مواطن بالمحافظة من فوق الـ18 عاما، حيث يوجد 1167 فريق مسح للمبادرة من خلال 793 نقطة طبية صباحية ومسائية، موزعة على كافة المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية والمصالح الحكومية مع امكانية الدفع بفرق متحركة، مؤكدًا أن المسح الطبي مجانًا لكل المواطنين بالبطاقة الشخصية فقط وسيبدأ من 9 صباحا وحتى 9 مساء ولمدة شهرين.