ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

استخراج سواقط قيد لأبناء أسر رفح المقيمين خارج سيناء

الجمعة 01/مارس/2019 - 02:24 م
صدى البلد
احمد صالح
تواصل محافظة شمال سيناء تنفيذ حملة استخراج الأوراق الثبوتية الرسمية للمواطنين الذين تخلفوا عن القيد في السجلات الرسمية للدولة من المنقولين من رفح والمقيمين في تجمعات بمحافظة الإسماعيلية. والتي يقوم بتنفيذها فرع المجلس القومي للسكان بالمحافظة. 

وقالت نوال سالم مقررة فرع المجلس في سيناء إلي ان الحملة انتهت من استخراج  46 وثيقة تصادق علي الزواج بالمجان على مرحلتين أما المرحلة الثالثة من الحملة سيتم من خلالها تعديل الحالة الاجتماعية للزوجين ، ثم استخراج سواقط القيد للأبناء ،من أجل إلحاقهم في المدارس للحصول علي فرصة التعليم ، وذلك ضمن الإستراتيجية القومية للسكان والتي يرعاها السيد رئيس الجمهورية. 

بدورها أكدت سناء جلبانة، مقرر اللجنة الإقليمية للأمومة والطفولة على أهمية توثيق حالات الزواج القبلي الغير موثق للوالدين لما يترتب عليه من استخراج سواقط قيد وشهادات ميلاد للأبناء للالتحاق بمراحل التعليم والحصول علي كافة الحقوق التي كفلتها الدولة للأبناء.

ومن جانبه أكد منواتي عبد المعبود، نائب رئيس مركز ومدينة رفح، أنه سيتم تنفيذ الحملة بالتنسيق مع مشايخ رفح المقيمين في محافظة الإسماعيلية، وذلك لتوثيق حالات الزواج القبلي الغير موثق والقيد في السجلات الرسمية للدولة.طبقًا لتوجيهات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وتحت إشراف العميد، مصطفى محمد مصطفي، رئيس مركز ومدينة رفح. 

أضاف نائب رئيس المدينة،أنه سيتم استخراج سواقط القيد وشهادات الميلاد وبطاقات الرقم القومي"استخراج أول مرة-تجديد-تغيير بيانات"، واستخراج كافة المواثيق التي تضمن حقوق الأسرة والمواطن السيناوي .





.

موضوعات متعلقة

انطلاق الحملة الثانية لاستخراج الأوراق الثبوتية مجانا للمواطنين فى بئر العبد

قيد 175 حالة "ميلاد" بقرية الروضة بشمال سيناء

حملة لاستخراج الأوراق الثبوتية لغير القادرين ببئر العبد

حملة جديدة لاستخراج الأوراق الثبوتية في الحسنة بوسط سيناء الخميس المقبل

حملة لاستخراج وثائق الزواج بوسط سيناء

استخراج وثائق الزواج لـ32 من أسر رفح المقيمين بالإسماعيلية

ترشيحاتنا

أمير قطري: 75% من الأسرة الحاكمة تؤيد معارضة نظام الحمدين.. فيديو

صورة.. ننشر نموذج رسالة التموين لحذف غير المستحقين خلال مارس

وزير الشباب وأحمد حسن ونجوم الرياضة يؤدون صلاة الغائب على شهداء محطة مصر.. صور

فوز برشلونة على ريال مدريد في كلاسيكو الليجا يمنحه رقما تاريخيا

حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الحقائب بالطريق العام

موعد وصول بعثة الزمالك إلى أنجولا فى مهمة الإنقاذ الإفريقى

مشروع قانون بربط تسجيل الدخول لـ الفيس بوك بالرقم القومى

بالأرقام.. 4 انتصارات في مشوار الأندية المصرية على ملاعب الجزائر

متحدث النيابة الإدارية يكشف عقوبات الموظف مدمن المخدرات ويتسبب فى وفاة بشر

بازوكا: نصف اللاعبين المصريين زى الحوامل.. فيديو

تحذير .. لعبة مميتة كادت أن تقتل طفلة

موعد سفر بعثة الزمالك إلى أنجولا لمواجهة بترو أتليتكو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المئات بمركز شباب الجزيرة يؤدون صلاة الغائب على شهداء رمسيس ..صور

أبرزهن شيرين وليدى جاجا.. تعرف على أسعار إطلالات النجمات خلال الأسبوع

توافد المواطنين للمشاركة بمبادرة 100 مليون صحة بمستشفيات الغربية.. صور

رئيس دولة ألبانيا يزور المتحف المصري الكبير.. صور

أبيدوس.. كعبة الحج لدى قدماء المصريين تنعش السياحة في سوهاج

فيديو

المالية: نستهدف تحقيق فائض أولي 100 مليار جنيه .. فيديو
محافظ الغربية يطمئن مواطنيه: علاج فيروس سي متوفر بالكامل مجانًا.. فيديو
صحة الجيزة: نستهدف 5 ملايين و397 ألف للمرحلة الثالثة من 100 مليون صحة
النقل: تخصيص 56 مليار جنيه لتطوير مزلقانات السكك الحديد .. فيديو
التموين: لا نهدف لتحقيق الربح بل توفير السلع للمواطنين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

بعد حادث محطة مصر.. هل توافق على مقترح تعديل عقوبة الإهمال من السجن إلى الإعدام ؟

بعد حادث محطة مصر.. هل توافق على مقترح تعديل عقوبة الإهمال من السجن إلى الإعدام ؟