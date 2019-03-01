استخراج سواقط قيد لأبناء أسر رفح المقيمين خارج سيناء



بدورها أكدت سناء جلبانة، مقرر اللجنة الإقليمية للأمومة والطفولة على أهمية توثيق حالات الزواج القبلي الغير موثق للوالدين لما يترتب عليه من استخراج سواقط قيد وشهادات ميلاد للأبناء للالتحاق بمراحل التعليم والحصول علي كافة الحقوق التي كفلتها الدولة للأبناء.



ومن جانبه أكد منواتي عبد المعبود، نائب رئيس مركز ومدينة رفح، أنه سيتم تنفيذ الحملة بالتنسيق مع مشايخ رفح المقيمين في محافظة الإسماعيلية، وذلك لتوثيق حالات الزواج القبلي الغير موثق والقيد في السجلات الرسمية للدولة.طبقًا لتوجيهات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وتحت إشراف العميد، مصطفى محمد مصطفي، رئيس مركز ومدينة رفح.



أضاف نائب رئيس المدينة،أنه سيتم استخراج سواقط القيد وشهادات الميلاد وبطاقات الرقم القومي"استخراج أول مرة-تجديد-تغيير بيانات"، واستخراج كافة المواثيق التي تضمن حقوق الأسرة والمواطن السيناوي .











.





تواصل محافظة شمال سيناء تنفيذ حملة استخراج الأوراق الثبوتية الرسمية للمواطنين الذين تخلفوا عن القيد في السجلات الرسمية للدولة من المنقولين من رفح والمقيمين في تجمعات بمحافظة الإسماعيلية. والتي يقوم بتنفيذها فرع المجلس القومي للسكان بالمحافظة.وقالت نوال سالم مقررة فرع المجلس في سيناء إلي ان الحملة انتهت من استخراج 46 وثيقة تصادق علي الزواج بالمجان على مرحلتين أما المرحلة الثالثة من الحملة سيتم من خلالها تعديل الحالة الاجتماعية للزوجين ، ثم استخراج سواقط القيد للأبناء ،من أجل إلحاقهم في المدارس للحصول علي فرصة التعليم ، وذلك ضمن الإستراتيجية القومية للسكان والتي يرعاها السيد رئيس الجمهورية.