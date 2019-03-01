الأزهري: المسلم اهتدى لفكرة بناء المستشفيات من سورة الفاتحة.. فيديو

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وخطيب مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الجديدة، إن الإنسان المسلم اهتدى من سورة الفاتحة التي تبدأ باسم الرحمن الرحيم دون أسماء الله الأخرى، حيث انطلق المسلم يفكر في كيفية تنفيذ الرحمة في حياته، نظرا لأن الإسلام ركيزته هي الرحمة.



وأضاف "الأزهري" في خطبة الجمعة، أن المسلم اهتدى بتفكير مستنير إلى أن أول شرائح المجتمع يحتاجون للرحمة عاجلا، فبدأ يفكر في تفريغ وقت للطبيب ليلجأ إليه المريض عند مرضه، فتم إنشاء المستشفيات سنة 86 من الهجرة ثم خصص المسلم دارا للشفاء يقيم فيه الطبيب ليكون في خدمة الطبيب في أي وقت.



وأشار إلى أن المسلم انتقل من تأسيس المستشفى الثابت إلى المستشفى المتنقل فبدأ يحمل الأدوية والعقاقير إلى الأماكن البعيدة في البلاد فكانت القافلة الواحدة تزيد على أربعين جملا.