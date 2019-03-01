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حوادث

مصرع شخصين في انقلاب سيارة بكفر الشيخ.. صور

الجمعة 01/مارس/2019 - 02:31 م
صدى البلد
محمود زيدان
لقى شخصان مصرعهما بكفر الشيخ، اليوم، الجمعة، إثر انقلاب سيارة ملاكي كان تقلهما على الطريق الساحلي الدولي الرابط بين محافظتي كفر الشيخ والإسكندرية.

وكانت غرفة عمليات الإسعاف بكفر الشيخ، قد تلقت إشارة بوقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الساحلي الدولي أمام قرية المقصبة ببلطيم، حيث هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين وفاة مينا سامي 34 سنة، مشرف معماري، ومحمد إبراهيم 36 سنة، نجار مسلح، مقيمان بخورشيد بمحافظة الإسكندرية، حيث انقلبت بهما السيارة التي تقلهما ماركة اسكودا سوداء اللون تحمل لوحات معدنية رقم س ق د 3264.

وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى بلطيم المركزي، قيد تصرف النيابة العامة.
مصرع شخصين في انقلاب سيارة بكفر الشيخ.. صور
مصرع شخصين في انقلاب سيارة بكفر الشيخ.. صور

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