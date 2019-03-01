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رياضة

سيراميكا كليوباترا يحصل على راحة.. ويستأنف تدريباته غدا

الجمعة 01/مارس/2019 - 01:39 م
صدى البلد
عبدالله هشام
حصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا ، على راحة سلبية من التدريبات، اليوم الجمعة، على أن يستأنف الفريق تدريباته في الثانية عشر، ظهر غد، على الملعب الفرعي لاستاد ٣٠ يونيو “الدفاع الجوي”، استعدادا لمباراة الترسانة.

ويستعد فريق سيراميكا كليوباترا لمواجهة الترسانة، في السادسة مساء الخميس المقبل، على ملعب حسن الشاذلي، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة دوري الدرجة الثانية.

وكان مجلس إدارة النادي قد استقر على قبول استقالة رمضان السيد من مهمة المدير الفني للفريق، واستكمال الموسم الكروي الجاري بالجهاز المعاون.

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