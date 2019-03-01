ضبط عاطلين حال قيامهما بترويج الأقراص المخدرة بطلخا

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة طلخا من ضبط عاطلين حال قيامهما بترويج الأقراص المخدرة على عملائهم وبحوزتهم 121 قرص من مخدر الترامادول .



تلقى اللواء محمد حجي، مدير امن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط مباحث مركز شرطة طلخا ، بقيام كلا من "محمود.ت.م.ع"، 42 عاما ،عاطل، ومقيم شارع الزهر بمدينة طلخا، و"سامح.ع.ع.ا"، 32 عاما ، ومقيم بشارع الهواري بالاتجار فى المواد المخدرة.



وتم استصدار إذن النيابة العامة وتشكيل حملة من ضباط مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة الرائد أحمد السادات مصطفي، رئيس المباحث، ومعاونيه النقباء أحمد العزب وإسلام سعد، وضبط المتهمين وبحيازتهما 121 قرص مخدر ومبلغ مالي وتليفون محمول.



وبمواجهتهما بما ـسفر عنه الضبط، اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة تجارتهما غير المشروعة والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم،وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2642جنح مركز شرطة طلخا، وبالعرض على النيابةالعامة، قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.