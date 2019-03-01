ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الأمم المتحدة تحيي اليوم العالمي للوصول لصفر تمييز

الجمعة 01/مارس/2019 - 02:09 م
ارشيفية
ارشيفية
محمود نوفل
يحيي برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز، اليوم العالمي للوصول لصفر تمييز تحت شعار "مجتمع بلا تمييز" والذي يحتفل به العالم في 1 مارس من كل عام.

وقالت الأمم المتحدة إن الهدف من هذا اليوم هو دعوة للناس في كل مكان في العالم إلى التأكيد على حق الجميع في عيش حياة بلا وصم أو تمييز، بغض النظر عن حالتهم الصحية وأصلهم وشكلهم وتسليط الضوء على التمييز ضد المتعايشين بفيروس نقص المناعة البشري.

ويواجه الأشخاص المتعايشون مع فيروس نقص المناعة البشري الوصم والتمييز في قطاعات مختلفة من المجتمع في حياتهم اليومية حيث يعوق هذا الوصم والتمييز المتعايشين من الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، ويمنعهم من معرفة وضعهم من فيروس نقص المناعة البشري والحصول على العلاج والالتزام به.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد خميس مدير برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز أنه يمكن للجميع أن يلعبوا دورًا مهمًا في إنهاء التمييز محدثين فرقا، بطرق مختلفة في مجتمعاتهم، داعيا الجميع إلى خلق بيئة صحية خالية من التمييز من خلال الفهم وزيادة الوعي خصوصا لفئة الشباب لتمكين المتعايشين من عيش في مجتمع بلا تمييز.

ويطلق برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز بالتعاون مع سفراء حملة مجتمع بلا تمييز حملة توعية على وسائط التواصل الاجتماعي للدعوة إلى عدم التمييز ضد الأشخاص المتعايشين بفيروس نقص المناعة البشري. وتأتي هذه الحملة كجزء من الجهود الوطنية المشتركة للقضاء على الوصم والتمييز ضد المتعايشين بفيروس نقص المناعة البشري.

ويقود برنامج الأمم المتحدة المشترك برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز ويلهم العالم لتحقيق رؤيته المشتركة المتمثلة في صفر إصابات جديدة بفيروس نقص المناعة البشري، وصفر التمييز، وصفر عدد وفيات بسبب الإيدز.

كما يقود البرنامج جهود 11 منظمة من منظمات الأمم المتحدة ويعمل عن كثب مع الشركاء العالميين والوطنيين من أجل إنهاء الإيدز بحلول عام 2030 وهي جزء من أهداف التنمية المستدامة.

ترشيحاتنا

شاهد.. أصغر رضيع في العالم

فوز برشلونة على ريال مدريد في كلاسيكو الليجا يمنحه رقما تاريخيا

الأرصاد توجه تحذيرات للمواطنين من طقس الأحد المقبل .. فيديو

الأرصاد: غدا طقس معتدل يصاحبه أمطار شمالا.. والعظمى بالقاهرة 19

اسعار صرف العملات العربية اليوم الجمعة 1 -3 -2019

التفاصيل الجديدة لحادث سقوط طائرة سالا تتصدر اهتمامات الصحف الإنجليزية

بشرى سارة..واتساب يتيح لك ميزة مبهرة

بلومبرج: السندات المصرية تحقق أفضل مكاسب في الأسواق الناشئة

سيراميكا كليوباترا يحصل على راحة.. ويستأنف تدريباته غدا

أبيدوس.. كعبة الحج لدى قدماء المصريين تنعش السياحة في سوهاج

مشروع قانون بربط تسجيل الدخول لـ الفيس بوك بالرقم القومى

موعد سفر بعثة الزمالك إلى أنجولا لمواجهة بترو أتليتكو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المئات بمركز شباب الجزيرة يؤدون صلاة الغائب على شهداء رمسيس ..صور

أبرزهن شيرين وليدى جاجا.. تعرف على أسعار إطلالات النجمات خلال الأسبوع

توافد المواطنين للمشاركة بمبادرة 100 مليون صحة بمستشفيات الغربية.. صور

رئيس دولة ألبانيا يزور المتحف المصري الكبير.. صور

أبيدوس.. كعبة الحج لدى قدماء المصريين تنعش السياحة في سوهاج

فيديو

صحة الجيزة: نستهدف 5 ملايين و397 ألف للمرحلة الثالثة من 100 مليون صحة
النقل: تخصيص 56 مليار جنيه لتطوير مزلقانات السكك الحديد .. فيديو
التموين: لا نهدف لتحقيق الربح بل توفير السلع للمواطنين.. فيديو
النقل تكشف الهدف من كهربة إشارات الأبراج في السكك الحديدية .. فيديو
النقل: 93 مليون يورو تكلفة تطوير خط السكة الحديد القاهرة الإسكندرية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

بعد حادث محطة مصر.. هل توافق على مقترح تعديل عقوبة الإهمال من السجن إلى الإعدام ؟

بعد حادث محطة مصر.. هل توافق على مقترح تعديل عقوبة الإهمال من السجن إلى الإعدام ؟