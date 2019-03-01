لا إزعاج بعد اليوم.. تويتر يطلق خاصية جديدة

إذا كنت تتلقى المئات من الردود على تغريداتك بشكل منتظم، فمنصة التدوينات القصيرة "تويتر" ستحل تلك المشكلة بطرح ميزة جديدة قد تشكل تغيير كبير على منصاتها.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تعمل منصة الشبكات الاجتماعية "تويتر" على تطوير ميزة جديدة للرد على تعليقات متابعيك، حيث تتيح للمستخدمين إخفاء الردود أسفل تغريداتهم.



وشرحت "ميشيل ياسمي" إحدى الرؤساء بتويتر، هذه الخاصية قائلة: "ستسمح الميزة الجديدة للشخص الذي بدأ المحادثة بإخفاء الردود على تغريداته، وستكون هذه الردود المخفية قابلة للعرض من قبل الآخرين من خلال خيار القائمة".



وأضافت أنه سيتم تطبيق هذه الميزة خلال الأشهر القليلة القادمة.