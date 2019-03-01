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فن

محمد صبحي يحذر من صفحة تنتحل شخصيته على فيس بوك .. فيديو

الجمعة 01/مارس/2019 - 02:00 م
صدى البلد
سمر سعد
نشر الفنان الكبير محمد صبحي، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الجمعة، حذر فيه من صفحة تنتحل شخصيته، وتنشر بعض الآراء الهدامة التي يرفضها شكلًا وموضوعًا، مؤكدًا أنه لا يملك سوى صفحته الرسمية التي تحمل العلامة الزرقاء، وهي التي ينقل بها جميع آرائه وأخباره.

وعلق صبحي على الفيديو قائلا: "هام جدًا إلى أعضاء صفحتى.. هناك صفحة تنتحل شخصيتى وتنقل عنى آراء لا تمثلنى لا من قريب ولا من بعيد.. أرجو منكم عمل Report وأنا سأبلغ عنها فى مباحث الإنترنت".

وأضاف: "الشخص الذى انتحل شخصيتى لديه آراء هادمة تريد هدم البلد وانا غير مسئول عن هذا الحساب وللاسف هناك 11 ألف على هذا الحساب وسأطالب المختصين بغلقه سريعا".


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