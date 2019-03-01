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التموين: لا نهدف لتحقيق الربح بل توفير السلع للمواطنين.. فيديو

الجمعة 01/مارس/2019 - 01:47 م
الدكتور علي المصيلحي،
الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية
ندى فتح الله
قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال افتتاحه لعدد من المشروعات والمجمعات الاستهلاكية، بمحافظة أسوان، إن جميع السلع متوفرة بأسعار عادلة ومخفضة.

وتابع "المصيلحي"، خلال تصريحاته لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر الفضائية الأولى المصرية، اليوم الجمعة، أن الوزارة تهدف إلى إتاحة السلع بأنواع مختلفة وأسعار في متناول الجمهور، ولا تهدف إلى تحقيق هامش ربح.

وأشار "المصيلحي" إلى أن المشروعات الخاصة بالوزارة التي تم افتتاحها في المحافظة سوف تعمل على فترتين، صباحية ومسائية.

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