عودة 322 مصريا من ليبيا وعبور 338 شاحنة عبر منفذ السلوم

أكد اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح عودة 322 مصريا من ليبيا عبر منفذ السلوم البري منهم 285 سافروا بصورة شرعية و37 بصورة غير شرعية، وعبور 368 شاحنة في الاتجاهين، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وقال مدير الأمن - في بيان اليوم /الجمعة/ - إنه تم إنهاء إجراءات سفر 1624 شخصا عبر المنفذ منهم 284 مصريا و1340 ليبيا، مشيرا إلى أنه تم أيضا إنهاء إجراءات مغادرة 154 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام من المنفذ متجهة لمنفذ مساعد الليبي، وإنهاء إجراءات وصول 184 شاحنة لتحميل بضائعها من الجانب المصري.