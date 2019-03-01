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حوادث

ضبط عاطلين وبحوزتهما 800 قرص من عقار الترامادول المخدر بالدقهلية

الجمعة 01/مارس/2019 - 02:31 م
اللواء محمد حجى
اللواء محمد حجى
همت الحسينى
تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرق الدلتا من ضبط عاطلين وبحوزتهما 800 قرص من عقار الترامادول المخدر حال استقلالهم سيارة بمدينة طلخا بالدقهلية حال انتظارهم احد عملائهم.

تلقى اللواء محمد عرفة، رئيس منطقة شرق الدلتا لمكافحة المخدرات، إخطارا من المقدم محمد عبدالوهاب، مفتش منطقة شرق الدلتا، بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا بقيام كلا من "وليد.إ.ا.ا"، 43 عاما، عاطل، ومقيم بمنطقة عزبة الشال بمدينة المنصورة، و"السيد.س.ا.ع"،28 عاما، عاطل ومقيم قرية السماحية التابعة لمركز بلقاس بترويج المواد المخدرة وتوزيعها على عملاءهم .

وتم استصدار إذن النيابة العامة، وتشكيل قوة من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقيادة الرائد محمد عزام السباعي، مفتش منطقة شرق الدلتا، وضبط المتهمين حال استقلالهما سيارة ماركة"كيا بمدينة طلخا وبحوزتهم 800قرص ترامداول ومبلغ مالي وهاتفين محمول.

وبمواجهة المتهمين بما اسفر عنة الضبط إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وانهما كان فى طريقهما لتسليم المواد المخدرة لأحد عملاءهما وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2573 جنح مركز شرطة طلخا وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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