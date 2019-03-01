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النقل: تخصيص 56 مليار جنيه لتطوير مزلقانات السكك الحديد .. فيديو

الجمعة 01/مارس/2019 - 01:54 م
أرشيفية
أرشيفية
ندى فتح الله
أكد محمد عز، المتحدث باسم وزارة النقل المواصلات، أنه تم إعداد خطة شاملة تعمل عليها الوزارة لتطوير وتحديث نظم مزلقانات السكك الحديد على مستوى محافظات الجمهورية.

ونوه "عز" خلال مداخلة هاتفية له عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الجمعة، إلى أن تكلفة تطوير المزلقانات تصل إلى نحو 56 مليار جنيه، وذلك بمشاركة عدد من الشركات الوطنية؛ الهيئة العربية للتصنيع، والإنتاج الحربي.

ونوه "عز" إلى أن الوزارة تعمل على تطوير السكك الحديد بطريقة لم نشهدها من قبل، مشيرًا إلى أنه تم التعاقد على 1300 عربة قطار بتحالف مجري – روسي، بمبلغ 2 مليار جنيهًا، على أن تصل 20 عربة منهم في النصف الأول من عام 2020.

وأفاد متحدث الوزارة بأنه تم التعاقد على توريد 100 جرار حديدي من شركة أمريكية، إضافةً إلى إصلاح 81 جرارا قديما، وتدريب حوالي 273 فنيا ومهندسا من العاملين بالسكة الحديد.

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