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اقتصاد

قطاع الصناعات التحويلية الصيني ينكمش مجددا في فبراير

الجمعة 01/مارس/2019 - 01:58 م
الصناعات التحويلية
الصناعات التحويلية
رويترز
أظهر مسح خاص اليوم الجمعة أن نشاط المصانع الصينية تحسن خلال فبراير، لكنه ظل في المنطقة الانكماشية للشهر الثالث على التوالي مع استمرار معاناة ثاني أكبر اقتصاد في العالم وسط ضعف في طلبيات التصدير.

وارتفع مؤشر كايشين/ماركت لمديري المشتريات الخاص بقطاع الصناعات التحويلية في فبراير إلى 49.9 من 48.3 في يناير ، لكنه ما زال دون مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش على أساس شهري، وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تدهورا أكثر حدة عند 48.5 في فبراير .

وعاد إجمالي الطلبيات الجديدة إلى منطقة النمو خلال فبراير عند 50.2، مقارنة مع 47.3 في يناير منهيا موجة انكماش استمرت شهرين.

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