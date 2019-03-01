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ديني

لجنة الفتوى تحدد المدة الزمنية للمسافر حتى يأخذ حكم المقيم

الجمعة 01/مارس/2019 - 01:57 م
المسافر
المسافر
أمل فوزي
قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه لا يباح لكل مسافر أن يستخدم رخصة قصر الصلوات، حيث إن هناك مدة زمنية إذا أصابها المسافر يكون في حكم المقيم.

وأوضحت «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: «ما هي المدة التي بها يأخذ المسافر حكم المقيم ؟»، أن العلماء قد اختلفوا في تقدير المدة التي بها يصبح المسافر في حكم المقيم، ولا يكون عليه جمع وقصر صلوات الفرائض.

وأضاف أنه ذهب الحنفية: إلى أنه إذا نوى الإقامة خمسة عشر يومًا أو أكثر صار مقيمًا، ويمتنع عليه القصر، وإن نوى أقل من ذلك قصر الصلاة، وذهب المالكية والشافعية: إلى أن المسافر إذا نوى الإقامة أربعة أيام-غير يومي الدخول والخروج-أتم صلاته، وذهب الحنابلة: إلى أنه يقصر الصلاة إلا أن ينوي الإقامة أكثر من أربعة أيام أو أكثر من عشرين صلاة، ويُحسب من المدة يوما الدخول والخروج.

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