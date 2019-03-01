لجنة الفتوى تحدد المدة الزمنية للمسافر حتى يأخذ حكم المقيم

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه لا يباح لكل مسافر أن يستخدم رخصة قصر الصلوات، حيث إن هناك مدة زمنية إذا أصابها المسافر يكون في حكم المقيم.





وأوضحت «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: «ما هي المدة التي بها يأخذ المسافر حكم المقيم ؟»، أن العلماء قد اختلفوا في تقدير المدة التي بها يصبح المسافر في حكم المقيم، ولا يكون عليه جمع وقصر صلوات الفرائض.



