انطلاق فعاليات مبادرة 100 مليون صحة في 248 منشأة طبية بقنا

انطلقت صباح اليوم الجمعة، فعاليات مبادرة 100 مليون صحة، فى 248 منشأة طبية بمحافظة قنا، ضمت كافة المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية، حيث فتحت كافة المنشآت أبوابها فى تمام الساعة التاسعة صباحًا لاستقبال المواطنين الراغبين فى إجراء المسح الطبى.



وأشار الدكتور أيمن خضاري- وكيل وزارة الصحة بقنا، إلى أن المبادرة يشارك فى تنفيذها 705 فرق طبية مكون من 3775 من الأطباء والتمريض ومدخلي البيانات من خلال 248 منشأة سيتم استقبال المواطنين بها وأضاف إن أعمال المبادرة ستتم من خلال 3 مراحل"المسح – الكشف عن المرضى – صرف العلاج للحالات المصابة" و أنه تم تشكيل لجنة لتنفيذ أعمال المبادرة والمتابعة بشكل يومى بكافة مراكز المحافظة.



من جانبه قال اللواء عبدالحميد الهجان- محافظ قنا، إن أعمال المبادرة بقنا بدأت صباح اليوم الأول من مارس وحتى نهاية أبريل 2019 بهدف تعزيز صحة المواطنين من خلال إجراء مسح طبى لاكتشاف المصابين بفيروس سى والأمراض غير السارية كالسكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة وذلك للحد من حدوث مضاعفات مستقبلية للمصابين بتلك الأمراض.

