الأزهري: نريد علماء يدركون الواقع ويعرفون قيمة الوطن.. فيديو

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وخطيب مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الجديدة، إن علينا استعادة الذاكرة المفقودة لرؤية كيف فهم العقل المسلم الوحي فهما صحيحا.



وأضاف الأزهري في خطبة الجمعة، أن مستشفى ابن طولون في القاهرة كان تضم 100 ألف كتاب لعرض إبداعات المصريين في شتى المجالات منوها أننا في حاجة إلى إعادة أمثال هذه الهمم وامتلاء العقول شغفا لقراءة القرآن الكريم وتدبره.



وأشار إلى أننا نريد أن ينطلق من أرض الكنانة مصر مئات الآلاف من العباقرة والعلماء الذين أحسنوا فهم الوحي وأدركوا الواقع وعرفوا قيمة الوطن.



