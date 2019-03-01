فيديوجراف.. فنزويلا أكبر احتياطٍ للنفط في العالم تأكل من القمامة

تعيش فنزويلا صاحبة أكبر احتياطٍ للنفط في العالم، حالة من تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد والتي وصلت إلى حد خطير جدا وهي الأكل من القمامة.



وتشهد فنزويلا عددا من الأزمات بداية من الأزمات الاقتصادية والسياسية مرورا بنسبة التضخم الهائلة، وصولًا إلى التهديدات الأمريكية بالتدخل العسكري في البلاد.



وفي الفيديوجراف التالي.. يمكنك معرفة المزيد عن الأزمة في فنزويلا ...