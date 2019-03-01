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حوادث

ضبط عاطلين كونا تشكيلا عصابيا لسرقة الهواتف المحمولة من المارة بالإسكندرية

الجمعة 01/مارس/2019 - 02:32 م
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
نجحت أجهزة الأمن بالإسكندرية،في ضبط عاطلين كونا تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقة الهواتف المحمولة من المارة بأسلوب الخطف.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة باب شرقي تفيد بقيام أحد الأشخاص، عاطل، 28 سنة، له معلومات جنائية مسجلة، بممارسة نشاطًا إجراميًا في مجال سرقة الهواتف المحمولة من المارة بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية.

وعقب تقنين الإجراءات،تم إلقاء القبض على المتهم واعترف بارتكابه 11 حادث سرقة هواتف محمولة بدوائر أقسام شرطة "باب شرقي، سيدي جابر، العطارين".

وبإرشاده، تم ضبط المسروقات لدى عميل له، عاطل، 23 سنة، وتم ضبطه، وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة باب شرقي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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