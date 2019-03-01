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محافظات

محافظ الشرقية يطالب المواطنين بالتوجه إلى أماكن إجراء المسح الطبي

الجمعة 01/مارس/2019 - 02:30 م
صدى البلد
محمد الطحاوي
طالب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المواطنين بضرورة التوجه إلى أماكن إجراء المسح الطبي لحملة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية " ضغط – سكر – سمنة" والتي انطلقت صباح اليوم وتستمر لمدة شهرين تنتهي نهاية أبريل القادم وتبدأ عملها من الساعة الـ 9 صباحًا حتى الساعة الـ 9 مساءً.

وأشار المحافظ إلى أن المشاركة الإيجابية ضمانة رئيسية لتتويج جهود تلك المبادرة والتي لم تحدث من قبل لتحقيق المستهدف منها والوصول لمجتمع صحي وسليم خالٍ من الأمراض.

جاء ذلك خلال زيارته لمطرانية الزقازيق حيث التقى بنيافة الأنبا تيموثاؤس أسقف الزقازيق ومنيا القمح لمتابعة سير انتظام فعاليات حملة 100 مليون صحة لإجراء المسح الطبي على الإخوة الأقباط من أبناء المحافظة والمترددين على المطرانية.

وجه محافظ الشرقية الشكر لفخامة رئيس الجمهورية لدعمه الدائم والمستمر لكافة المبادرات الإنسانية والنبيلة وتنفيذها على أرض الواقع للمساهمة في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين .

ومن جانبه أعرب الأنبا تيموثاؤس أسقف الزقازيق ومنيا القمح عن تقديره وامتنانه لزيارة محافظ الشرقية اليوم للمطرانية ومتابعة أعمال حملة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي، مؤكدًا دعمه الكامل ومساندته لنجاح الحملة للوصول لمجتمع خالي من الأمراض.
محافظ الشرقية يطالب المواطنين بالتوجه إلى أماكن إجراء المسح الطبي
محافظ الشرقية يطالب المواطنين بالتوجه إلى أماكن إجراء المسح الطبي
محافظ الشرقية يطالب المواطنين بالتوجه إلى أماكن إجراء المسح الطبي

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