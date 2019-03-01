المئات بمركز شباب الجزيرة يؤدون صلاة الغائب على شهداء رمسيس ..صور

توافد المئات من أعضاء مركز شباب الجزيرة على مقر المركز لأداء صلاة الجمعة وصلاة الغائب، على أرواح شهداء حادث قطار رمسيس.



وكان أحمد حسن عميد لاعبي العالم قد دعا الرياضيين بالحضور للمساهمة في حملة التبرع بالدم، كمبادرة لدورهم في المجتمع وكرسالة لنبذ التعصب في الوسط الرياضي.



ويشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عددا من الأنشطة بمركز شباب الجزيرة إلى جانب المساهمة في مبادرة الرياضيين.