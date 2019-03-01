وزيرالشباب ونجوم الكرة المصرية يتبرعون بالدماء لمصابي حريق القطار

شارك وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وبرفقته عدد من الرياضيين في مبادرة تحيا مصر للتبرع بالدم لمصابي حادث قطار محطة مصر وذلك في مركز شباب الجزيرة.



وتواجد وزير الشباب برفقة كل من أحمد حسن نجم المنتخب السابق وصاحب المبادرة وعدد من الرياضيين في مقدمتهم سيد معوض نجم الأهلي السابق وعبد الظاهر السقا بالإضافة إلى حازم إمام نجم الزمالك السابق وعضو اتحاد الكرة.



وصلوا صلاة الغائب على شهداء الحادث الأليم في محطة مصر وتوجهوا بعدها للتبرع بالدماء للمصابين.