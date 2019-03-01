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اقتصاد

المصريون يستحوذون على 71% من تعاملات البورصة خلال فبراير

الجمعة 01/مارس/2019 - 02:23 م
البورصة
البورصة
محمد صبيح
سجلت تعاملات المصريين نسبة 71.1 % من إجمالى تعاملات البورصة على الأسهم المقيدة ، خلال شهر فبراير الماضي، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.3 % و العرب على 10.7 % وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 659.2 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 113.1 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 70.6 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام، بينما سجل الأجانب 19.0 % و سجل العرب 10.5 %.

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