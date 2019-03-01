وفاة المؤلف الموسيقى الأمريكي أندريه بريفين عن عمر 89 عاما

توفى المؤلف الموسيقي وقائد الأوركسترا الأميركي من أصل ألماني أندريه بريفين الحائز على أربع جوائز أوسكار، الخميس عن 89 عاما حسب ما أفادت شركة "آي أم جي" التي تمثله.



وكان بريفين معروفا أيضا بزواجه من الممثلة الأميركية ميا فارو التي أنجبت منه ثلاثة أطفال وتبنت معه ثلاثة آخرين من بينهم سون يي التي أصبحت بعد ذلك شريكة حياة المخرج وودي آلن.



ولم يكشف عن أسباب الوفاة حتى الان .



ولد أندرياس بريفين في برلين في السادس من ابريل 1929 وانتقل إلى الولايات المتحدة في العام 1939 مع عائلته التي فرت من النازية.



واعتبارا من نهاية الأربعينيات بدأ يعمل في هوليوود كمنسق ومؤلف موسيقي وقد توج مسيرته بأربع جوائز أوسكار عن أفلام "جيجي" (1958) و"بورجي أند بس" (1959) و"إيرما لا دوس" (1963) و"ماي فير ليدي" (1964).



وكان المؤلف الموسيقي الناجح جون وليامز الذي وضع موسيقى سلسلة "ستار وورز" أوضح في وثائقي لهيئة "بي بي سي" مكرس لأندريه بريفين أن هذا الأخير كان له تأثير كبير على فنه.