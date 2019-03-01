ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

تعرف على رسالة نجل أحمد السقا لوالده فى عيد ميلاده

الجمعة 01/مارس/2019 - 02:21 م
صدى البلد
سمر سعد
هنأ ياسين السقا نجل الممثل أحمد السقا والده بمناسبة عيد ميلاده الذي يوافق اليوم الجمعة.

ووجه "ياسين" رسالة خاصة لوالده عبر موقع "انستجرام"، حيث نشر صورة وهو طفل صغير مع والده، وعلق قائلا إن والده ربط رأسه بهذا الشكل كي يشبهه في فيلم شورت وفانلة وكاب، مؤكدا أن والده هو ملهمه وقدوته.

واختتم ياسين رسالته معبرا عن حبه الكبير له ومؤكدا أنه سيظل دائما مقدرا لكل ما فعله من أجله وسيبذل قصارى جهده ليجعله فخورا به، متمنيا له عيد ميلاد سعيد.

ترشيحاتنا

اكتشاف وحش بحري مرعب في أستراليا.. فيديو

عاش هنا.. يوثق حكاية انتقال أبو ضحكة جنان لفيلا وسط البلد ليقدم أول سلسلة أفلام تحمل اسم صاحبها في السينما المصرية

التفاصيل الجديدة لحادث سقوط طائرة سالا تتصدر اهتمامات الصحف الإنجليزية

بشرى سارة..واتساب يتيح لك ميزة مبهرة

موعد سفر بعثة الزمالك إلى أنجولا لمواجهة بترو أتليتكو

وزيرالشباب ونجوم الكرة المصرية يتبرعون بالدماء لمصابي حريق القطار

صورة.. ننشر نموذج رسالة التموين لحذف غير المستحقين خلال مارس

نجم الإسماعيلى يطمئن المواطنين بعد انقلاب سيارته 4 مرات .. فيديو

بازوكا: نصف اللاعبين المصريين زى الحوامل.. فيديو

الأرصاد: غدا طقس معتدل يصاحبه أمطار شمالا.. والعظمى بالقاهرة 19

انطلاق حملة 100 مليون صحة بالجيزة بمشاركة 1730 فريقا طبيا

فضائح فساد جديدة تطول قطر وحمد بن جاسم في قضية بنك باركليز

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المئات بمركز شباب الجزيرة يؤدون صلاة الغائب على شهداء رمسيس ..صور

أبرزهن شيرين وليدى جاجا.. تعرف على أسعار إطلالات النجمات خلال الأسبوع

توافد المواطنين للمشاركة بمبادرة 100 مليون صحة بمستشفيات الغربية.. صور

رئيس دولة ألبانيا يزور المتحف المصري الكبير.. صور

أبيدوس.. كعبة الحج لدى قدماء المصريين تنعش السياحة في سوهاج

فيديو

المالية: نستهدف تحقيق فائض أولي 100 مليار جنيه .. فيديو
محافظ الغربية يطمئن مواطنيه: علاج فيروس سي متوفر بالكامل مجانًا.. فيديو
صحة الجيزة: نستهدف 5 ملايين و397 ألف للمرحلة الثالثة من 100 مليون صحة
النقل: تخصيص 56 مليار جنيه لتطوير مزلقانات السكك الحديد .. فيديو
التموين: لا نهدف لتحقيق الربح بل توفير السلع للمواطنين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

بعد حادث محطة مصر.. هل توافق على مقترح تعديل عقوبة الإهمال من السجن إلى الإعدام ؟

بعد حادث محطة مصر.. هل توافق على مقترح تعديل عقوبة الإهمال من السجن إلى الإعدام ؟