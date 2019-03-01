تعرف على رسالة نجل أحمد السقا لوالده فى عيد ميلاده

هنأ ياسين السقا نجل الممثل أحمد السقا والده بمناسبة عيد ميلاده الذي يوافق اليوم الجمعة.



ووجه "ياسين" رسالة خاصة لوالده عبر موقع "انستجرام"، حيث نشر صورة وهو طفل صغير مع والده، وعلق قائلا إن والده ربط رأسه بهذا الشكل كي يشبهه في فيلم شورت وفانلة وكاب، مؤكدا أن والده هو ملهمه وقدوته.



واختتم ياسين رسالته معبرا عن حبه الكبير له ومؤكدا أنه سيظل دائما مقدرا لكل ما فعله من أجله وسيبذل قصارى جهده ليجعله فخورا به، متمنيا له عيد ميلاد سعيد.