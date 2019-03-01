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تعليم

ختام الأنشطة الطلابية للعام الدراسي 2018/2019 بإدارة ديروط التعليمية

الجمعة 01/مارس/2019 - 02:35 م
صدى البلد
إيهاب عمر
أكد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تدخر جهدًا في دعم وتطوير المنظومة التعليمية لافتا إلى أهمية الأنشطة المدرسية التي تعد جزءًا لا ينفصل عن العملية التعليمية والتي تساهم بدورها في تنمية مواهب الطلاب الفنية والإبداعية وإذكاء روح المنافسة فيما بينهم إلى جانب دعم الأخلاق والقيم التربوية وإبراز القدرة على العمل التعاوني والتخطيط والمشاركة وحسن التصرف وتحمل المسئولية والثقة بالنفس مع التأكيد على روح الولاء والانتماء بما يعود بالنفع علي الطلاب والمجتمع.

وكان محافظ أسيوط قد أناب العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة ديروط لحضور حفل ختام الأنشطة الطلابية للعام الدراسي 2018/2019 وتكريم أوائل الشهادات بإدارة ديروط التعليمية والذي أقيم بنادي المعلمين بحضور العقيد وفقي سعد حسن المستشار العسكري للمحافظة ومدير إدارة ديروط التعليمية وعدد كبير من القيادات التعليمية بديروط وطلاب المدارس ومعلميها.

وتضمن الحفل بعض الاستعراضات الفنية والفقرات الغنائية لكورال عددًا من المدارس أشرف على إعدادها مديرو الأنشطة بمدارس إدارة ديروط التعليمية كما تم تكريم أوائل الشهادات ومنحهم شهادات تقدير وتكريم أيضا القائمين على العروض بمنحهم شهادات التقدير.

وأشاد العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ديروط بالأداء الرائع للطلاب مؤكدًا أن مصر تحتاج لسواعد أبنائها حتى نبني مصر الحديثة مؤكدًا للطلاب أنهم نواة المستقبل وهم من سيحملون مسئولية تربية النشء في المستقبل متمنيا لهم التوفيق ودوام النجاح.


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