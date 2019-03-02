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سفير كازاخستان: مصر برئيسها القوي بلد مستقر يتجه إلى المستقبل

السبت 02/مارس/2019 - 11:29 ص
السفير أرمان إيساغالييف
السفير أرمان إيساغالييف سفير كازاخستان
مـــحـــمــــد مــجــــــدي - تصوير: أشرف العمدة
قال السفير أرمان إساغالييف، سفير جمهورية كازاخستان في القاهرة، إن الطلاب الكازاخ يدرسون التاريخ المصري القديم في المدارس الكازاخية.

وأضاف «إساغالييف»، في حوار لـ«صدى البلد»، أن كل مواطن في كازاخستان يعرف التاريخ المصري، والأهرامات وأبو الهول، والمدن الأثرية مثل الأقصر.

وأشار إلى أن هناك العديد من الأماكن الموجودة في كازاخستان تحمل أسماء مدن مصرية مثل محافظة الأقصر، وهناك نادي الأقصر في الأستانا وألماظة.

وأوضح أن الكازاخ يدرسون التاريخ المصري القديم في المدرسة، وقال: "عندما زرت مصر للمرة الأولى وشاهدت للمرة الأولى المعالم المصرية القديمة مثل الأهرامات وأبو الهول والأقصر وأسوان وأبو سمبل، تأثرت بها كثيرا جدا، ولا يوجد أحد في العالم يراها ولا يتأثر بها، فكل إنسان لابد أن يزور المعالم المصرية ويتعرف على هذا التاريخ ويتعرف أكثر على البلد العظيم، لأنه لا يوجد مكان في العالم كل مثل مصر، فـ30% من آثار العالم والمعالم الأثرية موجودة في مصر".

وأشار سفير كازاخستان في القاهرة إلى أنه يستغل أوقات الفراغ خلال تواجده في مصر لزيارة الماكن السياحية المصرية ورؤية أماكن جديدة؛ حيث زار للمرة الأولى محافظة الفيوم وشاهد بحيرة قارون ووادي الريان والجبال المدورة.

كما وجَّه السفير أرمان إساغالييف رسالة للعالم أجمع عن مصر مفادها "مصر عاشت وقتا صعب بعض الشيء بعد 2011، ولكن الآن نرى أن مصر بلد مستقر ويتجه إلى الأمام ويتجه إلى المستقبل، ورئيسه قوي، والجيش والقوات المسلحة والشرطة تعمل بجد لاستعادة الأمن والأمان، وأنا أنصح كل شخص في العالم بزيارة مصر والاستمتاع بجمال معالمها".

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