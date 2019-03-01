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محافظات

صحة سوهاج: الكشف على 99 % من المستهدفين فى حملة 100 مليون صحة

الجمعة 01/مارس/2019 - 02:31 م
صدى البلد
خالد رياض
قال الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بسوهاج إنه تم الكشف على ٩٩٪ من المستهدفين في حملة ١٠٠ مليون صحة بالمحافظة، منذ انطلاق الحملة في بداية شهر ديسمبر الماضي وحتى نهايتها أمس.

وأضاف "جميعة"، فى بيان اليوم أن عدد المستهدفين بلغ ٢.٨ مليون شخص بينهم ٥٠٠ ألف خارج البلاد وحوالي ٢٠٠ ألف هجرة داخلية ووفيات، مشيرا أن الحملة حققت نجاحا كبيرا في الوصول إلى تلك النسبة، مشيرا إلى أن عدد المصابين بفيروس سي، بلغ ٣٪ من جملة ما تم الكشف عليهم وتم صرف علاج ل ٢٥ ألف حالة، مشيرا إلى أن عدد من شاركوا في الحملة بلغ حوالي ١٠ آلاف عامل ما بين أطباء وصيادلة وتمريض وإداريين وخدمات معاونة.

وأكد، أنه ستعمل فرقة بشكل دائم في كل مديرية، لاستقبال أي حالات تريد توقيع الكشف الطبي، مشيرا إلى أن مديرية الصحة فقدت صيدلانية وممرضه في حادثين منفصلين أثناء توجهما للمشاركة في الحملة.

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