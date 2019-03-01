ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

مش بس الأمراض .. أسباب غير متوقعة لعدم إنجاب الرجال

الجمعة 01/مارس/2019 - 03:56 م
عقم
عقم
اسماء محمد
قال الدكتور محمد عبدالفتاح ، استشارى أمراض الذكورة والعقم بطب القصر العينى، أن ضعف الحيوانات المنوية والمشاكل الجنسية لدى الرجال من أخطر المشكلات التى تواجه الرجال وتهدد حياتهم الأسرية إلا أن هذه المشكلة فى كثير من الأحيان تنشأ نتيجة لبعض الممارسات الحياتية وليس لسبب عضوى.

وأضاف "عبدالفتاح" فى تصريحات على هامش مؤتمر الصحة الإنجابية والجنسية بين الواقع الملموس والغد المأمول بالإسماعيلية، أن "هناك عوامل كثيرة تؤثر على صحة الرجل الإنجابية وتجعله غير قادر على الإنجاب من بينها الصحة العامة، فإذا كان ضعيف البنيان أو يعانى من أحدى المشاكل الصحية الأخرى التى تؤثر على القدرة الجنسية من بينها أمراض القلب والشرايين، فضلا عن سوء التغذية فالطعام مهم جدا فى مساعدة زيادة القدرة الجنسية، هذا فضلا عن الخوف والعامل النفسى الذى يلعب دورا كبيرا فى العملية الجنسية والإنجابية".

وأشار استشارى أمراض الذكورة والعقم بطب القصر العينى، إلى ضرورة الاهتمام بالصحة العامة وممارسة الرياضة بشكل منتظم وتناول غذاء صحى متوازن للحصول على صحة جنسية قوية، ناصحا باستشارة الطبيب وإجراء الفحوصات اللازمة فور ظهور أى مشكلة لعلاجها بشكل مبكر.

ترشيحاتنا

وفاة زوج آمنة نصير ووالد رئيس نادي الزهور

السعودية تسقط جنسية نجل أسامة بن لادن

الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية أزمة تواجه الزمالك فى أنجولا

انقطاع المياه 24 ساعة عن عدد من المناطق بالجيزة.. تعرف عليها

المالية تكشف أهمية السندات الدولارية المطروحة بالأسواق العالمية.. فيديو

موعد مباراة الأهلي والزمالك على قمة كرة اليد

دراسة كندية: التبغ يعالج السكر والتهاب المفاصل .. فيديو

المالية: انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع بداية العام المالي المقبل.. فيديو

اسعار صرف العملات العربية اليوم الجمعة 1 -3 -2019

نجم الإسماعيلى يطمئن المواطنين بعد انقلاب سيارته 4 مرات .. فيديو

مفاجأة فى درجات الحرارة خلال الـ 48 ساعة المقبلة..فيديو

الأرصاد: غدا طقس معتدل يصاحبه أمطار شمالا.. والعظمى بالقاهرة 19

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهالى بنى سويف: مستشفى الواسطى يغرق فى مياه الصرف الصحى.. صور

وزير الرياضة يشهد فعاليات اللقاء المجمع التنافسي للمشروع القومي للموهبة.. صور

شاهد .. جمال المنازل بعزبة الأمير في الأقصر بعد تطويرها

هتاكل إيه النهاردة.. صينية سمك بالبطاطا وكب بيتزا تونة.. والحلو: كيكة القهوة

المئات بمركز شباب الجزيرة يؤدون صلاة الغائب على شهداء رمسيس ..صور

فيديو

فيديوجراف| سيول القدس تعاقب الاحتلال الإسرائيلي
سوق السيارات المستعملة.. شاهد أسعار فاو الصينية بعد إلغاء الجمارك.. فيديو
محافظ الدقهلية: إقبال كثيف من المواطنين على حملة 100 مليون صحة
صحة الدقهلية: 600 منشأة طبية في استقبال المواطنين ضمن 100 مليون صحة.. فيديو
المالية تكشف أهمية السندات الدولارية المطروحة بالأسواق العالمية.. وتؤكد: حصلنا على طلبات شراء تفوق الـ 21 مليار دولار.. ومعدل النمو الاقتصادي لم نشهده منذ 2008..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

بعد حادث محطة مصر.. هل توافق على مقترح تعديل عقوبة الإهمال من السجن إلى الإعدام ؟

بعد حادث محطة مصر.. هل توافق على مقترح تعديل عقوبة الإهمال من السجن إلى الإعدام ؟