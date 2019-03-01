مش بس الأمراض .. أسباب غير متوقعة لعدم إنجاب الرجال

قال الدكتور محمد عبدالفتاح ، استشارى أمراض الذكورة والعقم بطب القصر العينى، أن ضعف الحيوانات المنوية والمشاكل الجنسية لدى الرجال من أخطر المشكلات التى تواجه الرجال وتهدد حياتهم الأسرية إلا أن هذه المشكلة فى كثير من الأحيان تنشأ نتيجة لبعض الممارسات الحياتية وليس لسبب عضوى.



وأضاف "عبدالفتاح" فى تصريحات على هامش مؤتمر الصحة الإنجابية والجنسية بين الواقع الملموس والغد المأمول بالإسماعيلية، أن "هناك عوامل كثيرة تؤثر على صحة الرجل الإنجابية وتجعله غير قادر على الإنجاب من بينها الصحة العامة، فإذا كان ضعيف البنيان أو يعانى من أحدى المشاكل الصحية الأخرى التى تؤثر على القدرة الجنسية من بينها أمراض القلب والشرايين، فضلا عن سوء التغذية فالطعام مهم جدا فى مساعدة زيادة القدرة الجنسية، هذا فضلا عن الخوف والعامل النفسى الذى يلعب دورا كبيرا فى العملية الجنسية والإنجابية".



وأشار استشارى أمراض الذكورة والعقم بطب القصر العينى، إلى ضرورة الاهتمام بالصحة العامة وممارسة الرياضة بشكل منتظم وتناول غذاء صحى متوازن للحصول على صحة جنسية قوية، ناصحا باستشارة الطبيب وإجراء الفحوصات اللازمة فور ظهور أى مشكلة لعلاجها بشكل مبكر.

