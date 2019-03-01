تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجاة سارة لجماهير نادى بيراميدز

أعلن تركى آل الشيخ مالك نادى بيراميدز، عن بدء استخدام نادى بيراميدز لتقنيات الثلاثة المتطورة، والذى يعد أول نادى فى العالم يستخدم هذه التقنيات.



وكتب "الشيخ" من خلال حسابه الشخصى عبر تويتر: "أحدث تقنية متطورة في مجال التحليل الرقمي فور طرحها في الأسواق ليصبح النادي أول فريق في العالم يحصل على هذه التقنية قبل العديد من الأندية العالمية التي تسعى للحصول عليها".