ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

حكم إخفاء تركة عن شخص معين بدعوى أنه سيستحوذ عليها كاملة

السبت 02/مارس/2019 - 01:01 ص
صدى البلد
محمد شحتة
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "توفيت أم زوجتي وتركت زوجًا وبنتين إحداهما زوجتي، وابنًا صغيرًا، وتركت مبلغًا من المال، ووالد زوجتي لا يعرف شيئًا عن هذا المبلغ، ولو عرف لأخذ مال ابنه الصغير، ولَحَاول أن يأخذ مال ابنتيه إن استطاع. فهل يجوز إخفاء هذا الميراث عنه؟

وأجابت الإفتاء أنه من المقرر فقهًا أن كل ما تركته المتوفاة يعد تركةً توزع على ورثتها الشرعيين بالأنصبة الشرعية، ومن ثَمَّ فلا يجوز إخفاء المبلغ المنوه عنه بالطلب عن زوج المتوفاة بدعوى أنه سيستحوذ على حق ابنه الصغير فيه، حيث إن هذا الزوج له نصيبٌ شرعيٌّ في هذا المال ولا يجوز حرمانه منه، فضلًا عن أنه وليٌّ طبيعيٌّ على ابنه الصغير ومسؤولٌ شرعًا أمام الله عن أموال هذا الولد.

وتابعت الإفتاء: ولكن عليكم بأخذ الاحتياطيات الكافية للحفاظ على أموال الصغير وغيره ممن تخافون ضياع أموالهم؛ إما بالطرق الرسمية، وإما بإشهاد الشهود وإدخال العقلاء الحكماء لمنعه من التعدي والسفه.

ترشيحاتنا

المستكاوي: فقدان جروس للسيطرة وراء مناوشات لاعبي الزمالك.. فيديو

توفيق عكاشة: تركيا ستقسم إلى 3 دول بحلول عام 2025

أنباء عن تشكيل حكومة جديدة في الجزائر

نوال الزغبي تحتفي بـ ماجد المهندس على طريقتها في حفل الشارقة

السودان يفضح قناة الجزيرة: تفتقد للمهنية

أنباء عن انشقاقات في حزب أردوغان بقيادة رئيس سابق

حساسين ينصح وفاء عامر: بلاش عشان جوزك

مصطفى بكري يفتح النار على دينا أنور: يبدو أن التنوير لديها له مفهوم خاص

تشفع لعتق رقبته.. أمير سعودي ينقذ شابا من الإعدام بتهمة القتل

الكاف يعاقب فيتا كلوب قبل مواجهة الأهلي.. اقرأ التفاصيل

بعد نصف قرن.. ليبيا تلغي حكم إعدام الملك إدريس السنوسي

ناشط مصري يحرج المشاركين في ندوة إخوانية بجنيف.. أيمن نصري: الجماعة الإرهابية تستخدم منابر حقوقية مسيسة لنشر الشائعات.. ومحمد زارع: قطع الطريق على من حاولوا كشف الادعاءات والأكاذيب.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهالي أسوان يشيعون اثنين من ضحايا حادث قطار محطة مصر .. صور

بكماء تعاني الإهمال 12 عامًا بأسيوط.. والمحافظ يستجيب لها.. صور

تشييع جنازة رئيسة روتاري الإسكندرية ضحية قطار محطة مصر ..صور

مسعفان يعثران على 23 ألف جنيه في حادث بكفر الشيخ.. صور

الشيخ نصر الدين.. حكاية مسجد جدده الأمير درويش أفندي حاكم الواحات قبل 167 عاما.. صور

فيديو

عمرو أديب مدافعًا عن محمد صلاح: حملة ممنهجة لتشويه اللاعب.. فيديو
بعد ضبطهم.. أديب يعرض فيديو لعصابة السطو على محل مجوهرات حدائق الأهرام
حسن المستكاوي لـ أجيري: فين عبدالله السعيد وعبدالله جمعة.. فيديو
فيديوجراف.. فنزويلا أكبر احتياطٍ للنفط في العالم تأكل من القمامة
عمر السومة يكشف سر غيابه عن التهديف في الفترة الماضية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني؟

ما توقعاتك لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني؟