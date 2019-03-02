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بين الناس

فزع بين أهالي الطوابق بفيصل بسبب الكلاب الضالة

السبت 02/مارس/2019 - 08:07 ص
صدى البلد
احمد قطب
اشتكى كريم معتز من سكان شارع الفادي بالطوابق فيصل بحي الهرم التابع لمحافظة الجيزة، فى رسالة لخدمة بين الناس التي يقدمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الكلاب الضالة والقمامة فى أرجاء الشارع.

وقال "معتز " فى رسالته إن أهالى المنطقة يعانون من انتشار أعداد كبيرة من الكلاب الضالة التى تبعث الخوف والفزع للأهالى خاصة الأطفال منهم والنساء لدرجة أنها تمنعهم فى أوقات كثيرة النزول من البيت.

وأضاف كريم معتز أن تنتشر القمامة في تقاطع شارع الفادي مع شارع كعابيش ولا يوجد صناديق لتجميع القمامة مما يتسبب في انتشار الأوبئة في المنطقة.

وطالب كريم معتز رئيس الحي بتوفير صناديق لتجميع القمامة بالإضافة إلى رفع القمامة مرتين يوميا صباحا ومساء.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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