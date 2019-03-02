اليوم.. لقاء السلام بمشاركة الأزهر والكنيسة وممثلين لـ10 دول أجنبية

تعقد المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، لقاء بعنوان "حوار السلام والطمأنينة ... سفراء الأزهر والرهبنة الفرنسيسكانية" اليوم السبت بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.



ويحضر اللقاء نخبة من قيادات الأزهر الشريف، والمنظمة العالمية لخريجى الأزهر, وبعض ممثلي الرهبان الفرنسيسكان الكاثوليك بمصر وخارجها من دول: فلسطين، إيطاليا، تركيا، المغرب, كولومبيا، كندا، باكستان، النيجر، بنين، بولندا.



ويتضمن اللقاء كلمات لكلٍ من: الشيخ صالح عباس - وكيل الأزهر الشريف عن "مفهوم التعايش المشترك في الإسلام"، والأب مايكل بري - الرئيس العام للرهبان الفرنسيسكان، كلمة ترحيبية، والدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر كلمة حول "المسلمون وعلاقاتهم بالآخر"، والأنبا/ كيرلس وليم - ممثل عن الكنيسة الكاثوليكية بمصر، كلمة ترحيبية، والدكتور محمد أبو زيد الأمير- نائب رئيس جامعة الأزهر، وكلمة حول "التجربة المصرية في ترسيخ مفهوم المواطنة."



كما يتضمن اللقاء، كلمة، للسفير الإيطالي/ جامباولو كانتيني، والدكتور محيي الدين عفيفي - أمين عام مجمع البحوث الإسلامية ، كلمة حول "جهود فضيلة الإمام الأكبر لترسيخ الحوار والعيش المشترك"، والدكتور إبراهيم الهدهد - رئيس جامعة الأزهر سابقًا المستشار العلمي للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وكلمة حول "تأثير مفهوم المواطنة المصرية على فكر التعددية الدينية في العالم".



كما يتحدث الأب فرانشيسكو باتون - رئيس الرهبان الفرنسيسكان بالقدس ، كلمة حول "تأثير اللقاء الذي تم بين مؤسس الرهبنة الفرنسيسكانية وخامس سلاطين الدولة الأيوبية على الرهبنة الفرنسيسكانية وقوانينها"، والدكتور عبد الفتاح عبد الغني العواري - عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، كلمة حول "الآيات القرآنية الدالة على ترسيخ المواطنة"، والأب لوكاس حلمي - نائب رئيس الرهبنة بمصر، كلمة بعنوان "رجلين في زمن صعب".