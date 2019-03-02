سفير كازاخستان: تحويل نور مبارك إلى جامعة إقليمية لمكافحة التطرف

قال السفير أرمان إساغالييف، سفير جمهورية كازاخستان في القاهرة، إن الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية "نور مبارك" في كازاخستان هي جزء من التعاون التعليمي المشترك بين مصر وكازاخستان.



وأضاف «إساغالييف» في حوار لـ«صدى البلد» أن جامعة نور مبارك المصرية تعد إنجازا كبيرا نتيجة التعاون المصري الكازاخي، وعمرها 15 عاما، والآن أصبحت رقم واحد في كازاخستان لتأهيل الكوادر الدينية، ونحن نركز على تطوير وتنشيط هذه الجامعة بصورة أكبر.



وأوضح أن عدد الطلاب الدارسين في جامعة نور مبارك 2000 طالب، وهو رقم كبير بالنسبة لكازخستان، في حين أن أكبر جامعة كازخية وهي جامعة الفارابي بها 18 ألف طالب فقط، وهناك إقبال كبير من الطلاب الكازاخ على جامعة نور مبارك، وهناك دعم كبير من وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وشيخ الأزهر الدكتور احمد الطيب يولي اهتماما خاصا بهذه الجامعة، من خلال توفير الكادر التعليمي والكتب والمناهج وغيرها لدعم الجامعة.



ولفت إلى أنه يتم حاليا التجهيز لإنشاء مركز لمكافحة الفكر المتطرف والإرهاب في إطار هذه الجامعة، ونسعى إلى تحويل هذه الجامعة إلى جامعة إقليمية وسوف نبدأ بدعوة الطلاب من الدول المجاورة للدراسة فيها، ومن المتوقع أن تتوسع في وقت قريب، وتمت مناقشة هذه الأمور خلال اجتماع مجلس الأمناء في القاهرة في ديسمبر الماضي خلال زيارة التنمية المجتمعية الكازاخي إلى مصر، مؤكدا أن هناك خطة كبيرة لتطوير هذه الجامعة وتحويلها إلى جامعة إقليمية والمركز الأساسي في وسط آسيا لتأهيل الكوادر الدينية.